Covid: tre morti ma contagi e ricoveri in calo in Sardegna

Altri tre morti in Sardegna dove, però, prosegue il calo dei contagi: Nelle ultime 24 ore si registrano, infatti, 464 ulteriori casi cdi positività al Covid (di cui 432 diagnosticati da antigenico), quasi 100 in meno rispetto all'ultima rilevazione (527). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1904 tamponi (più di 3mila in meno dell'ultimo dato), con un tasso di positività che sale dall' 11% al 24,3% I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva restano 9, mentre diminuiscono di due quelli in area medica (118). In calo (-237) anche i casi di isolamento domiciliare, 12.964 in totale.

I 3 decessi sono: una donna di 83 anni e un uomo di 70, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari e un uomo di 86 anni, residente nella provincia di Oristano.