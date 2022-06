World milk day: Cooperativa Arborea celebra filiera

Anche la Cooperativa Arborea celebra, con una campagna di sensibilizzazione, la Giornata internazionale del Latte, istituita dalla Fao più di 20 anni fa ormai per la promozione di tutti i suoi derivati nel sostentamento socio-economico del pianeta. L'azienda, 190 famiglie di soci e tremila lavoratori nell'indotto, raccoglie oggi 200 milioni di litri di latte 100% sardo, di cui 90 milioni trasformati in latte UHT (40% per il mercato regionale e 60% per la Penisola). La 3A oggi si colloca tra le prime aziende nazionali del settore lattiero caseario: è terza nel mercato nazionale del latte UHT ed è poi al secondo posto in termini di quota di mercato del latte a lunga conservazione nel Centro e nelle Isole (fonte IRI, 2022). La cooperativa è, inoltre, leader nazionale nel latte di capra con il marchio Girau, Fattorie di Sardegna.

"Viviamo un momento storico complesso, anzi particolarmente difficile - sottolinea Remigio Sequi, presidente del Gruppo Arborea - a causa della guerra e della situazione internazionale in generale che hanno portato aumenti spropositati per materie prime e energia. Eppure, mai come oggi i soci Arborea e la filiera tutta continuano a investire nella sostenibilità ambientale, perché 'trattare' bene la nostra terra, è condizione essenziale per garantire un latte buono e sano. Prova ne siano le recenti certificazioni raggiunte, a garanzia della qualità dell'ampia gamma di prodotti. Arborea è un territorio unico, perché qui si raccoglie il 70% del latte vaccino che viene trasformato. Celebrando la Giornata internazionale del latte - conclude il presidente - vogliamo altresì rimarcare anche noi di Arborea il forte legame fra il comparto lattiero caseario del nostro distretto e i principi Fao-Nazioni Unite che l'hanno ispirata, tra cui lo sviluppo sostenibile della filiera unito a un processo di transizione energetica sul quale siamo fortemente impegnati".