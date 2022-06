Sfida tra studenti per difendersi dai cyber-attacchi

In gara davanti al computer. Ma questa volta non è solo un gioco: a Cagliari nei locali del Cisapi, Agenda digitale della Regione, grande battaglia per la "Finale Jeopardy 2022", sfida di cyber game che prevede la partecipazione di venti studenti ( di scuole superiori e universitari) e sei senior coordinati da Giorgio Giacinto del Dipartimento di Ingegneria elettrica ed elettronica. Il progetto è chiamato CyberChallenge.IT, primo programma di addestramento in cybersecurity per studenti universitari e delle scuole superiori e mira all'addestramento e alla formazione dei giovani in materia di sicurezza web e software, crittografia, sicurezza reti e hardware, e strategia di difesa e attacco. Obiettivo: scovare soprattutto tra i ragazzi, talenti in grado di difendere magari il sito della scuola o dell'Università dagli attacchi degli hacker.

Tra gli studenti partecipanti sono stati selezionati i sei vincitori che saranno premiati il 7 giugno dall'assessora degli Affari Generali Valeria Satta, alla presenza del rettore dell'Università di Cagliari Francesco Mola e che parteciperanno di diritto alla finale nazionale della CyberChallenge che si svolgerà a Torino il prossimo 30 giugno. Proprio in collaborazione con l'Università, il servizio Agenda digitale della Regione costruendo una academy sulla sicurezza informatica per i dipendenti della pubblica amministrazione con simulazioni di attacchi informatici.