Cagliari, a Monte Claro impianti sportivi e nuovo asilo nido

Nel parco Monte Claro impianti sportivi, un nuovo asilo nido, una pista ciclopedonale e una fontana con spettacolari giochi di luce. È il programma del piano attuativo del polmone verde di Cagliari. In campo 2 milioni e mezzo di euro finanziati con fondi Por Fesr e Pnrr. I progetti sono stati illustrati questa mattina dal sindaco metropolitano Paolo Truzzu. "Il Parco di Monte Claro è un gioiello non solo dal punto di vista ambientale ma anche culturale e sociale - ha sottolineato - posizionato in un punto strategico della città e molto amato dai cagliaritani e non solo, per questo abbiamo fin da subito lavorato per cercare di migliorarne la fruizione e ora stiamo cominciando a raccogliere i frutti del lavoro svolto in questi due anni e mezzo".

Un progetto specifico è dedicato all'adeguamento della pista di pattinaggio. Saranno invece realizzati ex novo quattro campi da tennis e quattro da padel, con spogliatoi annessi, che si andranno ad aggiungere ai 5 campi da calcio presenti (uno calcio a 11, 3 calcio a 7, uno calcio a 5). I lavori avranno inizio nel 2023 e saranno completati entro il 2026. Il nuovo asilo nido, che avrà un costo di 3 milioni di euro finanziati con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, potrà ospitare circa 70 bambini. I lavori inizieranno nel 2023 e si concluderanno nel 2024.

Gli interventi di manutenzione del piazzale davanti alla Biblioteca Metropolitana includeranno la ripavimentazione dell'area e la messa in sicurezza dei parcheggi con particolare attenzione ai disabili. La pista ciclopedonale consentirà un collegamento interno al parco tra l'ingresso di via Cadello e la Cittadella della Salute. Lo stanziamento complessivo è di 511 mila euro, con fondi del Pnrr. I lavori inizieranno nel 2023 e saranno completati entro il 2026.

Con fondi propri, invece, l'ente avvierà già a fine 2022 la riqualificazione della fontana centrale, simbolo distintivo di Monte Claro, costo 390 mila euro. I lavori si concluderanno nel 2023. In aggiunta ai progetti già avviati, la Città Metropolitana sta mettendo a punto altri interventi ancora in fase di studio.

Tra questi, un concorso di progettazione per la modifica dell'attuale recinzione, la riconversione della sala polifunzionale situata all'interno del parco in sala multimediale e la realizzazione della smart grid, una sistema intelligente di gestione della rete elettrica. Questo progetto, in particolare, prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico integrato, da installare sulle pensiline di copertura dei parcheggi, per la produzione dell'energia destinata agli uffici e alle biblioteche della Città Metropolitana.