Yuugen, l'estetica del Sol Levante tra pittura e videoarte

Un percorso espositivo per una riflessione a due voci sulla cultura giapponese. In mostra una trentina di opere realizzate con differenti tecniche di pittura su tele di grande e piccolo formato, ma anche videoarte e installazioni. Filippo Grandulli e Daniele Coppi danno vita a Yuugen, Expo/performance in programma il 4 e 5 giugno negli spazi di Aula N°6 Space a Quartu S.Elena. Un lavoro frutto di una passione comune tra i due artisti, l'estetica del Sol Levante. Sarà presentata in due turni, alle 19 e alle 20, per un pubblico ristretto a trenta persone. All'interno la performance "Piume" di Lucidosottile, coreografia di Tiziana Troja, in scena Michela Laconi e Valentina Puddu.

"Yuugen nasce come risposta al profondo buio e vuoto di senso causato dalla pandemia e dai numerosi lockdown", spiega all'ANSA Filippo Grandulli. L'artista trasferisce quella che definisce "invasione culturale giapponese mondiale" su tele destrutturate e drappeggi che raffigurano i capolavori immortali della pittura "deturpati" e "macchiati" di cromie nipponiche. Affiorano ritagli di quotidiani, frammenti di banconote, icone Manga, "simboli - sottolinea Grandulli - del potere economico e culturale".

Daniele Coppi privilegia nelle sue pitture un registro introspettivo. I suoi Kodomo (bambini) sono un manifesto del futuro, come germogli in un terreno di consumismo e apparenza, la frenesia che divora il tempo e la necessità di un terzo occhio per sopperire alla paura di non "vedere abbastanza". Una visione ultraterrena dunque che viaggia parallela al contemporaneo corrivo. Un'installazione di centinaia di farfalle libere campeggia in mezzo alla sala. "Emblema e auspicio di mutamento e trasformazione - racconta ancora Grandulli - C'è il richiamo a una leggenda popolare giapponese in questa installazione: seguendo la scia di una farfalla si possono scoprire le soluzioni ai problemi che attanagliano l'animo umano". Così i due artisti come gesto benaugurale inviteranno il pubblico a seguire la scia di farfalle in resina fluo.