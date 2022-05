Vela: con Armani Superyacht via a stagione in Costa Smeralda

Prende il via la Giorgio Armani Superyacht Regatta, evento organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda, in programma fino a sabato 4 giugno, che apre la stagione velica a Porto Cervo. Diciotto le imbarcazioni iscritte alla 15/a edizione, la prima col nuovo title sponsor Armani, pronte a navigare tra le isole dell'Arcipelago di La Maddalena. Oggi hanno dato spettacolo in mare i due schooner presenti, Mariette of 1915 e Shenandoah of Sark, impegnati in un'amichevole veleggiata tra Capo Ferro e l'Isola dei Monaci per proseguire poi oltre l'Isola delle Bisce.

Mariette of 1915, una goletta ad armo aurico costruita nel Rhode Island da Nathanael Herreshoff, ritorna a Porto Cervo dopo l'ultima partecipazione alla Superyacht Regatta nel 2019, mentre per Shenandoah of Sark - che insieme a Kenora prenderà parte agli eventi sociali dell'evento senza competere - si tratta della prima volta. Questo storico veliero, il più imponente della flotta con i suoi 42 metri di lunghezza, fu costruito nel 1902 dal rinomato cantiere Townsend & Downey e nel 2007 prese parte a Porto Cervo al Veteran Boat Rally.

Dopo la terza vittoria consecutiva conquistata nel 2019, torna il WallyCento Magic Carpet Cubed. Tra i partecipanti alla Giorgio Armani Superyacht Regatta anche i due 33 metri Inoui e Win Win, il Wally 94' Magic Blue, lo sloop di 32 metri Ribelle, il Southern Wind Morgana, costruito nel 2020 che compete per la prima volta all'evento. New entry sarà il Wally 93' Bullitt, uno degli yacht più recenti del cantiere, che ha debuttato a maggio durante la PalmaVela. Presente anche lo Spirit Yachts 111 Geist che, a soli due anni dal suo debutto, nel 2021 è stato nominato Barca a Vela dell'anno ai World Superyacht Awards a Monaco. Nella categoria Multiscafi si affronteranno nuovamente il Gunboat 68 Highland Fling 17, vincitore della scorsa edizione della Superyacht Regatta, e il custom Allegra disegnato da Nigel Irens e Nauta Yacht Design.