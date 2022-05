Sky: tappa in Sardegna per nuovo format su viaggio in moto

(ANSA) - CAGLIARI, 31 MAG - Guido Meda, vice direttore di Sky Sport e responsabile dei canali motori di Sky, lancia il suo nuovo format tv: "Scappo dalla città - In viaggio con gli amici", prodotto da Inside Man con una tappa nel fine settimana in Sardegna.

Il racconto condotto da Meda, nella nuova trasmissione in onda dal 1 giugno sui canali Sky, sarà quello di una gita in moto tra amici Vip, tutti sportivi, che da Milano raggiungeranno l'Isola per trascorrere un week end rilassante alla scoperta delle bellezze del territorio italiano.

Insieme a Meda si imbarcheranno sulla nave Moby Wonder, ammiraglia della flotta, Martin Castrogiovanni, il terzo giocatore di sempre a raggiungere le cento presenze nella Nazionale di rugby; Giorgio Rocca, ex nazionale di sci italiano, che ha al suo attivo la vittoria di una Coppa del Mondo di specialità in slalom; e Simone Ciulli, nuotatore medagliato ai giochi paralimpici di Tokyo. (ANSA).