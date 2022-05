Pippo Inzaghi favorito per la panchina del Cagliari

Pippo Inzaghi prima scelta del Cagliari per risalire in serie A. Le indiscrezioni per la successione di Agostini, tecnico rossoblù nelle ultime tre giornate al posto di Mazzarri, portano dalle parti dell'ex bomber del Milan soprattutto dopo che il tecnico ha risolto il contratto che lo legava al Brescia di Massimo Cellino. I primi contatti con la società rossoblù sarebbero stati avviati ieri pomeriggio per un confronto su programmi e naturalmente ingaggio. La scelta del tecnico è la prima mossa: il club cagliaritano non può più perdere altro tempo per pianificare le strategie di mercato. L'impresa che evidentemente ha attirato l'attenzione di Giulini è quella del 2019-2020, quando Inzaghi portò il Benevento in serie A. Lo scorso anno ha guidato il Brescia in serie B, rapporto interrotto però lo scorso marzo..