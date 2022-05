Estate in musica a Oristano e dintorni con Dromos Festival

Edizione numero 24 per Dromos. Il festival, in programma dal 23 luglio al 13 agosto, con un'appendice il 27, ripropone la sua formula itinerante. Organizzato dall'omonima associazione, porta - uniche date sarde - sui palchi tra Oristano e altri centri della provincia, Ludovico Einaudi, 4 e 5 agosto nella cornice del sito archeologico di Tharros; Iosonouncane, il 31 luglio a Bauladu; gli Incognito, tra i più importanti progetti e gruppi dell'acid jazz di matrice britannica, il 12 agosto a Cabras; Alex Britti con Flavio Boltro come special guest il 27 agosto a Neoneli.

In cartellone anche due leggende viventi della musica afro-cubana come Chucho Valdés e Paquito D'Rivera (28 luglio a Oristano); l'istrionico pianista e fisarmonicista Antonello Salis con l'Orchestra Jazz della Sardegna diretta da Riccardo Fassi (6 agosto a Morgongiori); un altro grande interprete della fisarmonica come Richard Galliano (11 agosto a Tharros); il polistrumentista maliano Baba Sissoko (8 agosto a Donigala Fenughedu).

Dromos accoglie poi i 72-Hour Post Fight, progetto musicale unico nel panorama italiano, che deve molto all'elettronica sperimentale e all'hip hop così come al jazz e all'emo (23 luglio a Fordongianus); Neue Grafik, il produttore e polistrumentista francese di base a Londra con il suo mix di jazz, house e hip-hop (sempre il 23 luglio a Fordongianus); la violinista e cantante Yilian Cañizares, (10 agosto a Donigala Fenughedu); Louis Cole, cantautore, produttore e multistrumentista statunitense (24 luglio a Fordongianus); il chitarrista oristanese Giorgio Crobu con il suo trio jazz (30 luglio a Bauladu); Freak Motel (24 luglio a Fordongianus) e Daniela Pes, la cantante e autrice di Tempio Pausania vincitrice del Premio Parodi nel 2017, che aprirà il concerto di Iosonouncane (31 luglio a Bauladu).