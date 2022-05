Covid: casi risalgono oltre 1000 ma giù ricoveri in Sardegna

Risale la curva dei contagi in Sardegna dove si registrano anche due decessi, dopo due giorni di assenza di morti per Covid. Nelle ultime 24 ore sono, infatti, 1004 gli ulteriori casi confermati di positività (di cui 926 diagnosticati da antigenico) rispetto ai 344 del giorno precedente. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 6865 tamponi con un tasso di positività del 14,6%.

Restano 9 i ricoverati nei reparti di terapia intensiva, mentre continua il calo (-7) dei pazienti in area medica, che ora sono 149, e dei casi di isolamento domiciliare (-1088), 14582 complessivi.

I due decessi sono una donna di 73 anni e un uomo di 96, residenti rispettivamente nella Città Metropolitana di Cagliari e nella provincia di Nuoro.