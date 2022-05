Cagliari: riscattato Bellanova dal Bordeaux

Primo movimento di mercato del Cagliari, neo retrocesso in B: la società rossoblù ha esercitato l'opzione di riscatto per l'acquisto a titolo definitivo dal Bordeaux di Raoul Bellanova, con un contratto fino al 30 giugno 2026. Ma l'esterno destro difficilmente resterà in Sardegna: il destino dell'Under 21 è ancora la Serie A, a maggior ragione dopo la sua convocazione da parte del ct Mancini nell'ultimo stage azzurro. Nei giorni scorsi il suo nome è stato accostato anche alla Juventus e all'Inter. Ma saranno le prossime settimane a indicare quale sarà il futuro di Bellanova. Ora però, dopo il riscatto, le trattative si faranno con il Cagliari.