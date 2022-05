Aou Sassari e Lilt in campo contro il fumo

(ANSA) - SASSARI, 31 MAG - In occasione della Giornata mondiale senza tabacco l'Aou di Sassari, con il Centro antifumo, e la sezione sassarese della Lilt hanno unito le forze per un'azione di sensibilizzazione e prevenzione tra i ragazzi delle scuole. Due gli appuntamenti: nella prima parte della mattinata con i ragazzi delle scuole medie di via Ogliastra e, a fine mattina, con gli studenti del liceo artistico "Filippo Figari" di via Piazza D'Armi.

Nell'aula magna dell'Istituto comprensivo Monte Rosello Alto di via Ogliastra, diretto dalla dottoressa Rita Paola Spanedda, Aou e Lilt hanno incontrato circa 40 ragazzi delle seconde classi delle scuole medie.

Nell'aula magna del Liceo artistico "Figari", diretto dal dottor Mariano Muggianu, sono stati coinvolti i ragazzi delle quarte e delle quinte, accompagnati dalle loro professoresse Luisa Urru e Francesca Anedda.

Durante gli incontri è stato sottolineato che il tabagismo è uno dei più grandi problemi della sanità pubblica a livello mondiale e costituisce uno dei maggiori fattori di rischio per lo sviluppo di malattie respiratorie, di bronco pneumopatie cronico ostruttive, di patologie cardiovascolari e neurologiche quindi di tumori al polmone, all'esofago oltre che in altre varie parti del corpo.

In Italia a fumare sono circa 1,2 milioni di ragazzi compresi nella fascia d'età tra i 15 e i 17 anni, il 22,5% sono ragazzi e il 17,3% sono ragazze. In Sardegna i dati evidenziano un 22 dei quindicenni sardi fumatori.

A Sassari è in funzione il Centro antifumo dell'unità operativa di Pneumologia dell'Aou diretta dal professor Pietro Pirina: per accedere all'ambulatorio è necessario fissare un appuntamento, telefonando la mattina al numero 079 22.83.70, e il pagamento del ticket. (ANSA).