Minaccia i carabinieri con una mannaia, 42enne arrestato

(ANSA) - ORISTANO, 30 MAG - Nottata impegnativa per i carabinieri a Terralba. Arrestato un 42enne per minaccia e una donna di 50 anni per furto. L'episodio più grave è avvenuto alle 4. Al 112 è arrivata la richiesta di una residente che segnalava di essere stata minacciata pesantemente dal vicino. Arrivati sul posto i carabinieri hanno cercato di identificare il 42enne, ma l'uomo li ha aggrediti e minacciati con una mannaia. È stato disarmato e arrestato. Adesso si trova ai domiciliari.

Stessa sorte è toccata alla 50enne. La donna si era introdotta in una abitazione e ha rubato da un borsello 1.200 euro in contanti. Il proprietario, rientrato in casa, l'ha sorpresa e bloccata. Sul posto sono poi arrivati i militaru. Il denaro rubato è stato recuperato e restituito. (ANSA).