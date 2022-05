Meteo: scatta allerta per alte temperature in Sardegna

Una settimana sulla graticola per la Sardegna con temperature che potranno raggiungere anche i 40 gradi, soprattutto nell'area di Sassari.

La Protezione civile regionale ha diffuso un bollettino di allerta meteo per alte temperature a partire dalle 12 di mercoledì 1 giugno e fino a domenica 5. "Le temperature subiranno un generale e progressivo aumento sul settore occidentale dell'isola - spiegano dalla Protezione civile - principalmente nei valori massimi, risultando anche molto elevate, ovvero superiori ai 37 gradi e localmente superiori ai 40°".

Un quadro climatico confermato anche dagli esperti dell'ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu. "Da domani ci sarà la risalita dell'anticiclone sub tropicale che apporterà un flusso di correnti meridionali - spiegano i meteorologi - con temperature che a partire da mercoledì saranno diffusamente superiori ai 32-34 gradi con picchi fino ai 36/37 gradi nell'Oristanese. Sono temperature di sette-otto gradi più alte rispetto alle medie stagionali".

La situazione rimarrà invariata fino alla giornata di sabato.

"Domenica le temperature potrebbero sfiorare i 40 gradi soprattutto nella zona di Sassari - precisano gli esperti -. La ventilazione prevalentemente scarsa dai quadranti meridionali, scirocco e libeccio".

Le zone più colpite dal caldo saranno quelle centrali dell'Isola e domenica soprattutto il Sassarese fino a raggiungere l'area di Alghero. Da lunedì dovrebbe tornare il maestrale.