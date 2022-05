Fiamme su treno in galleria ma è un'esercitazione

(ANSA) - OLBIA, 30 MAG - Un guasto tecnico con principio di incendio su di un treno viaggiatori partito da Olbia e diretto a Sassari che si ferma e non riesce ad uscire dalla galleria.

Nonostante l'incendio sia stato spento il treno non riprende la corsa e un viaggiatore viene colto da malore per il panico.

Questo lo scenario dell'esercitazione di emergenza che si è svolta nella galleria "Monti Enas" nella tratta di linea Golfo Aranci - Macomer.

Coinvolte le squadre di primo intervento del Gruppo FS Italiane, Vigili del Fuoco di Sassari, Protezione Civile della Regione Sardegna, Polizia Ferroviaria di Olbia, il Comune di Monti e le squadre del soccorso sanitario dell'Areus 118.

L'esercitazione, prevista dal Piano Annuale delle Esercitazioni di Protezione Civile del Gruppo Ferrovie dello Stato, era finalizzata a verificare il piano di emergenza e soccorso della galleria e a mettere in pratica le competenze acquisite dai Vigili del Fuoco di Sassari sull'utilizzo del mezzo bimodale, messo a disposizione da RFI, per interventi lungo la rete ferroviaria.

Le esercitazioni rientrano tra le iniziative programmate periodicamente per monitorare l'efficacia del flusso comunicativo e della catena del coordinamento, nonché la prontezza dell'intervento delle strutture del territorio e verificare l'efficienza delle dotazioni di sicurezza presente in galleria. Il tutto per migliorare gli standard di sicurezza e la tutela delle persone, delle cose e dell'ambiente. Nessuna ripercussione sulla circolazione dei treni. (ANSA).