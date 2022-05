Esce di strada con la moto, muore turista tedesco 50enne

Un turista tedesco di 50 anni ha perso la vita nel pomeriggio in seguito a un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale che collega Tempio Pausania con Trinità d'Agultu. Secondo una prima ricostruzione da parte dei carabinieri della Compagnia di Tempio Pausania, l'uomo ha perso il controllo della moto su cui viaggiava ed è uscito di strada.

Sul posto è intervenuta un'equipe del 118 che viste le gravi condizioni del ferito ha richiesto l'ausilio dell'elisoccorso per trasportare il motociclista all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Purtroppo ogni tentativo dei medici per salvargli la vita è risultato vano.