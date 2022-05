Ente Concerti di Sassari, Mattone confermato presidente

(ANSA) - SASSARI, 30 MAG - L'Ente Concerti Marialisa de Carolis rinnova i vertici amministrativi e conferma alla guida il presidente uscente Antonello Mattone. Lo ha deciso il nuovo consiglio d'amministrazione dell'Ente, eletto nei giorni scorsi dall'assemblea dei soci.

Mattone, già professore ordinario di Storia delle istituzioni politiche dell'Università di Sassari è stato per due mandati presidente del Conservatorio "Canepa" di Sassari, oltre che presidente dell'Ersu dal 2006 al 2010. Il nuovo cda vede invece tre conferme e quattro new entry: vicepresidente sarà l'avvocato Luca Naseddu, alla prima esperienza come amministratore del De Carolis. Con lui neoeletti nel cda Franco Sardi, già direttore generale della programmazione, bilancio, credito, cultura alla Regione Sardegna e già componente del nucleo di valutazione del Conservatorio di Sassari; Giovanni Antonio Carta, in passato dirigente di diversi assessorati della Regione Sardegna e attuale sindaco di Bonnanaro, e l'avvocato Manuela Palitta, ex dirigente del Banco di Sardegna e già assessora comunale alla Cultura.

Insieme a Mattone sono stati rieletti, inoltre, l'avvocato Alessandro Bisail, per oltre trent'anni presidente dell'Ente Concerti, e l'architetto Sergio Ticca. Il nuovo consiglio d'amministrazione resterà in carica per il triennio 2022-2025.

(ANSA).