Energia: nuovo impianto per stoccaggio idrogeno ad Assemini

Ad Assemini, nella città metropolitana di Cagliari, nascerà un nuovo impianto di elettrolisi per la produzione e lo stoccaggio di idrogeno destinato sia a essere impiegato come materia prima nel ciclo industriale, per sviluppare i volumi delle attuali produzioni, sia alla vendita nel settore della mobilità sostenibile. Il progetto, finanziato con 1,5 milioni di euro erogati da Intesa Sanpaolo e assistito dalla Garanzia Green di Sace all'80%., è stato presentato da Società Chimica Assemini, appartenente a Gestioni Industriali Group (GIG) e specializzata nella produzione di chimica di base elettrolitica (cloro-soda).

Nell'idea progettuale è previsto inoltre che i volumi di ossigeno, by-product del nuovo processo elettrolitico, possano essere messi a disposizione anche di partner industriali sul territorio.

Società Chimica Assemini, con sede in provincia di Cagliari, è oggi l'unico produttore di soda, acido cloridrico e ipoclorito in Sardegna. Intesa Sanpaolo, si legge in una nota, " si è posta l'obiettivo di supportare le imprese nel ridefinire le loro strategie di sviluppo in chiave innovativa e sostenibile, in coerenza con il Pnrr. La Banca offre consulenza specifica per la valutazione dei progetti e per effettuare un'autovalutazione del proprio grado di sostenibilità. In questo quadro, l'accordo con SACE è particolarmente importante, perché consente di portare il finanziamento fino a 20 anni, di cui 3 di pre-ammortamento, favorendo investimenti trasformativi di lunga durata con un peso finanziario adeguato per le imprese".

"Questo investimento - ha commentato Domenico Greco, presidente e Ad di Gestioni Industriali Group e Società Chimica Assemini - rappresenta un primo ma importantissimo passo verso il consolidamento e lo sviluppo delle produzioni del sito di Assemini. Il rapido ingresso nella filiera dell'idrogeno in Sardegna costituirà infatti anche il presupposto per accelerare il più ampio progetto di rivitalizzazione della rilevante infrastruttura logistica marittima di Società Chimica Assemini, con l'obiettivo di costituire un hub strategico di stoccaggio di ammoniaca e idrogeno verde nel Mediterraneo, provenienti da fonti diversificate".