Triathlon: Brownlee e Dodet vincono World Cup a Cannigione

Il britannico Jonathan Brownlee tra gli uomini e la francese Sandra Dodet nella gara femminile, sono i vincitori della tappa italiana della World Triathlon Cup, valida per il punteggio utile alla qualificazione ai giochi olimpici di Parigi 2024.

In un campo di gara ormai riconosciuto dal triathlon mondiale come altamente competitivo, la sezione femminile ha visto al primo posto l'atleta francese, che chiude in 1:00:31 e precede la svizzera Julie Derron che chiude con un tempo di 1:00:35.

Completa il podio la brasiliana Luisa Baptista, terza con un tempo di 1:00:36. Sesto posto per l'italiana Verena Steinhauser con un tempo di 1:01:00, 12/a Bianca Seregni posto con un tempo di 1:01:20.

La sezione maschile vede sul gradino più altro del podio il fuoriclasse britannico Brownlee, che taglia il traguardo in 00:54:08, seguito dal brasiliano Manoel Messias con un tempo di 00:54:24; terzo posto per il francese Tom Richard con un tempo di 00:54:35.

"È stata una giornata emozionante e all'insegna dello sport mondiale e olimpionico. Una conferma della vocazione outdoor della destinazione Sardegna - ha dichiarato Sandro Salerno, general manager del Comitato organizzatore locale -. Una piazza matura e consapevole dove tutti partecipano alla buona riuscita dell'evento. Un obiettivo sfidante e condiviso con il territorio che ci ha creduto e supportato aiutandoci a raggiungere un risultato del quale siamo felici".

"Con questa gara di Coppa del Mondo ad Arzachena è iniziato il lungo percorso che ci condurrà ai Giochi Olimpici di Parigi - ha detto il presidente della Federazione Italiana Triathlon, Riccardo Giubile - e l'Italia si conferma capace di organizzare eventi di altissimo livello in modo ottimale. Nel nostro sport si può scegliere di gareggiare in tutto il mondo, ma anche di farlo in posti come questo, ad Arzachena ed in una Sardegna capaci di regalare panorami e campi gara unici ed assolutamente entusiasmanti".