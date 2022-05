Si perdono durante escursioni in bici, salvate due persone

Due escursionisti sono stati soccorsi ieri pomeriggio e questa notte a Sini e Paulilatino da Corpo forestale e Vigili del fuoco.

Il primo episodio è avvenuto nell'Oristanese. Alla Stazione Forestale di Ales è arrivata la richiesta di soccorso di di un ciclista 70enne che si era smarrito. Partito da Gonnosnò, dove aveva parcheggiato l'auto, l'uomo non è più riuscito a trovare la strada principale e ha vagato per tre ore prima di contattare il numero verde 1515 del Corpo Forestale. Il 70enne è stato rintracciato alle 14.30 in località "Cascata Su Strumpu", una zona impervia e raggiungibile solo a piedi. L'uomo è stato rifocillato e riaccompagnato alla propria auto. Disavventura analoga o quasi quella della donna soccorsa a Paulilatino dei vigili del fuoco. L'allarme è scattato intorno all'1 di notte.

L'escursionista dopo aver fatto una passeggiata in sella alla propria bici, ha perso l'orientamento. Ha abbandonato la bicicletta e ha cercato di raggiungere a piedi la statale 131 ma è rimasta bloccata tra i rovi. La donna è stata rintracciata dai vigili del fuoco e dalla polizia nella parte bassa di un dirupo.

Con tecniche Saf (Soccorso Alpino Fluviale), la squadra del Distaccamento vigili del fuoco di Abbasanta, dopo una discesa di circa 60 metri, creando una pista attraverso i rovi, ha raggiunto e soccorso la donna.