Crociere: esordio della stagione anche a Oristano

Via alla stagione crocieristica anche a Oristano: nel primo pomeriggio l'esordio con la Sea Cloud. Il veliero, proveniente da Cagliari e diretto alla rada di Alghero, ha ormeggiato alla banchina pubblica, con circa 50 passeggeri a bordo. Ad attenderli, per il consueto scambio crest di benvenuto, i rappresentanti di Adsp, autorità marittima e amministrazione di Santa Giusta. Per gli ospiti, prevalentemente di nazionalità statunitense, previste escursioni al Parco Archeologico del Nuraghe Losa di Abbasanta, al pozzo sacro di Santa Cristina e tour gastronomico.

Lo scalo è il primo di due programmati dalla compagnia extralusso Sea Cloud Cruises: prossima tappa nel porto oristanese il prossimo sei giugno, dalle 14 alle 23. Il programma dei multiscalo prevede 6 navi in calendario e circa 800 passeggeri.

"Con oggi chiudiamo la prima fase di avvio della stagione crocieristica in tutti i porti di competenza - spiega Massimo Deiana, presidente Adsp del Mare di Sardegna - Un segnale ancora timido, ma che dobbiamo accogliere con grande soddisfazione, perché il mercato su Oristano è ancora attivo e, una volta superata definitivamente la crisi, sono certo avrà ancora importanti margini di crescita per sostenere i quali l'AdSP metterà in campo tutte le energie necessarie, sia in ambito promozionale che infrastrutturale e dei servizi al passeggero". (