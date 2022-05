Corto circuito innesca incendio in chiosco-bar a Calasetta

(ANSA) - CARBONIA, 27 MAG - Un incendio ha gravemente danneggiato il chiosco-bar Kambusa in via Colombo a Calasetta.

Le fiamme, innescate probabilmente da un corto circuito dell'impianto elettrico, sono divampate all'alba e si sono velocemente propagate all'interno dell'esercizio commerciale.

Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco con alcune squadre che hanno velocemente spento il rogo. In via Colombo sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Carbonia per gli accertamenti. I danni non sono ancora stati quantificati. (ANSA).