Carabinieri: 830 ispezioni Nas sud Isola, 90mila euro multe

(ANSA) - CAGLIARI, 27 MAG - Quasi 90mila euro di multe, 830 ispezioni in aziende alimentari e strutture socio-sanitarie, 113 irregolarità accertate, 7 denunciati e 77 segnalati all'autorità amministrativa. Sono solo alcuni dei numeri relativi all'attività svolta dai carabinieri del Nas nel primo quadrimestre del 2022 impegnati in controlli e ispezioni a Cagliari, Oristano e nel sud Sardegna.

"Le violazioni più frequenti riscontrate sono la non corretta attuazione delle procedure di autocontrollo Haccp, l'omessa tracciabilità dei prodotti ittici e le precarie condizioni igienico-sanitarie", precisano gli specialisti dell'Arma. Oltre alle contestazioni - l'esatto importo è 86mila euro - sono state chiuse due attività alimentari ed è stata sgomberata una comunità alloggio per mancanza dei requisiti autorizzativi.

Sequestrate anche 16 confezioni di farmaci scaduti di validità, 32 chili di pesce per mancanza di documenti sulla tracciabilità.

"Nei controlli effettuati in strutture sanitarie pubbliche e private - spiegano i Nas - le maggiori irregolarità riscontrate sono riferite al rilascio di certificati irregolari di esenzione dal vaccino per il Covid-19; laboratori e farmacie non autorizzati ad effettuare i tamponi antigenici, personale sanitario privo della vaccinazione obbligatoria". (ANSA).