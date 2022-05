Triathlon: 119 in gara al mondiale sprint di Cannigione

È tutto pronto a Cannigione (frazione marina di Arzachena) per la Triathlon World Cup organizzata in collaborazione con il Comune di Arzachena, l'Assessorato al Turismo della Regione Sardegna e la Federazione Italiana Triathlon (Fitri).

Sabato 28 maggio avrà inizio la tappa italiana del circuito mondiale su distanza sprint (750 metri di nuoto, 19 km in bici 5 km di corsa) degli atleti élite che si disputeranno i ticket validi per il punteggio utile alla qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024.

I migliori specialisti di questa disciplina si sfideranno nel suggestivo scenario di Cannigione in un percorso ideato per stimolare e soddisfare le migliori aspettative tecniche e agonistiche e con un palcoscenico naturale che consentirà al pubblico presente di seguire tutte le fasi di gara.

Al via atleti provenienti da 26 nazioni: sono 119 (54 donne e 65 uomini) i nomi confermati per la World Triathlon Cup Arzachena che affronteranno la prova nuoto con lo start dalla spiaggia di Cannigione per un singolo giro di 750 m; il percorso ciclistico che prevede la percorrenza in sequenza di tre giri uguali da 6,42 km attraverso le vie di Cannigione e la località Micalosu; infine il percorso podistico che si svolgerà nelle vie cittadine e sul lungomare di Cannigione e prevede la percorrenza di un anello di 2,50 km da ripetere due volte.

Partenza alle 10:30 di sabato con la gara delle donne e alle 15:30 per quella degli uomini. Una particolarità sarà sicuramente l'area di transizione, posizionata tra la spiaggia e il Parco Riva Azzurra, un palcoscenico naturale che consentirà al pubblico presente di seguire tutte le fasi di gara.