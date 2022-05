Migranti: 6 barchini demoliti in Sardegna da Agenzia dogane

(ANSA) - CAGLIARI, 26 MAG - Sei imbarcazioni utilizzate dai migranti per raggiungere le coste della Sardegna sono state distrutte da una ditta incaricata dai funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di Cagliari.

Le imbarcazioni, approdate nel corso del 2022 nel sud Sardegna, sono state prelevate con una gru, distrutte e i resti sono stati poi smaltiti. "Dal 2019 ad oggi - fanno sapere dall'Agenzia delle dogane - sono 102 i barchini distrutti dai funzionari Adm di Cagliari. Relitti sequestrati dall'autorità giudiziaria per l'immigrazione clandestina e affidati per legge all' Agenzia accise, dogane e monopoli per la distruzione". (ANSA).