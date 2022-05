Letteratura: il Nobel Pamuk tra i premiati al Costa Smeralda

Cultura e letteratura protagoniste sabato 28 maggio al Conference Center di Porto Cervo per la premiazione del Premio Costa Smeralda 2022. Il concorso letterario organizzato da Consorzio Costa Smeralda sotto la direzione artistica di Stefano Salis, arriva all'appuntamento conclusivo, con l'assegnazione del premio, nel corso di una cerimonia nella quale saranno assegnati anche due riconoscimenti speciali: il Premio Cultura del Mediterraneo, che andrà a Giuseppe Barbera, e il Premio Internazionale per il 2022 è assegnato allo scrittore turco Orhan Pamuk, premio Nobel per la Letteratura nel 2006.

Sabato saranno proclamati i due vincitori assoluti delle categorie narrativa e saggistica, individuati da una giuria di qualità composta da: Lina Bolzoni, Marcello Fois, Elena Loewenthal e Chiara Valerio, guidati da Stefano Salis.

Il premio, sponsorizzato da Smeralda Holding e con la serata affidata alla conduzione della giornalista Roberta Floris, si rivolge a tutto il panorama della produzione editoriale italiana nell'arco dell'anno, tra una edizione e l'altra, includendo eccezionalmente per questo 2022 le opere uscite nei due anni della pandemia, con l'ambizione di segnalare opere di narrativa e di saggistica particolarmente meritevoli all'interno del vasto panorama culturale italiano.

La partecipazione è per semplice cooptazione all'interno delle due categorie individuate. I finalisti dell'edizione 2022 del Premio Costa Smeralda per la Saggistica sono: Roberto Casati con "Oceano. Una navigazione filosofica" (Einaudi, 2022); Benedetta Craveri con "La contessa" (Adelphi, 2021) e Carlo Ossola con "Personaggi della Divina Commedia" (Marsilio, 2021). La terzina della Narrativa è composta da: Silvana La Spina con "L'uomo del Vicerè" (Neri Pozza Editore, 2021); Michele Mari con "Le maestose rovine di Sferopoli" (Einaudi, 2021) e Lidia Ravera con "Avanti, Parla" (Bompiani, 2021).