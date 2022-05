Furgone contro un albero a Villaputzu, gravi due anziani

Sono finiti contro un albero mentre, a bordo dì un furgoncino, stavano transitando per le strade del centro di Villaputzu. Una coppia di anziani, di 92 e 82 anni, sono stati trasportati al Brotzu e al Policlinico in codice rosso a seguito delle ferite riportate nell'incidente avvenuto questa mattina.

Il furgoncino Piaggio Porter, per cause non ancora accertate, è andato a schiantarsi contro un albero e i due occupanti sono rimasti intrappolati nell'abitacolo. Soccorsi dai vigili del fuoco sono stati affidati ai medici del 118, intervenuto anche con l'Elisoccorso. La donna è stata trasportata in elicottero al Brotzu, mentre il marito al Policlinico di Monserrato, entrambi hanno riportati diverse fratture e traumi. I carabinieri della Compagnia di San Vito si sono occupati dei rilievi.