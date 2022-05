Basket: play off, Sassari fiduciosa per sfida contro Milano

Sabato al Mediolanum Forum di Assago, la Dinamo ha un altro appuntamento con la storia. Alle 19 palla a due per gara 1 delle semifinali scudetto contro l'Olimpia Milano. Sarà la quinta volta che i sassaresi incontrano le scarpette rosse ai playoff, la quarta in semifinale in serie e sempre gare combattutissime.

"È bello esserci, è bello giocarci la semifinale con Milano - esordisce coach Piero Bucchi presentando a casa Dinamo la sfida - tutti sanno il potenziale e il valore di Milano, noi arriviamo in fiducia, con lo slancio della serie vinta contro Brescia e sicuramente vogliamo fare delle belle partite - continua - Le motivazioni in semifinale sono automatiche, ancora di più se affronti Milano. Quindi dal punto di vista mentale c'è poco da preparare. Ci stiamo allenando e stiamo lavorando su alcuni aspetti tattici. Non sarà facile, ma siamo fiduciosi", conclude.

Più grintoso l'approccio dell'ala Jason Burnell, grande protagonista nella serie dei quarti vinta contro Brescia: "Ho buone sensazioni per questa serie. Andiamo ad affrontare una delle migliori squadre non solo d'Italia, ma d'Europa, quindi sappiamo che ci aspettano gare molto dure. Ma sono convinto che se giochiamo alla nostra maniera possiamo fare bene". Gara 1 sabato, gara 2 lunedì 30 maggio alle 20.45, ancora al Forum; poi gara 3 al PalaSerradimigni mercoledì 1 giugno alle 20.45; le eventuali gara 4 il 3 giugno (sempre a Sassari) e la "bella" il 5 giugno a Milano, entrambe alle 20.45.