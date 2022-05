Auto: tutto pronto per Rally Italia Sardegna, in gara 60 team

"Curve e magnifici sterrati - ha aggiunto Sticchi Damiani - in scenari magnifici che possono rappresentare l'ennesima spinta al turismo in Sardegna".

Presente alla conferenza stampa anche il presidente della Regione, Christian Solinas. "Stiamo puntando anche sui grandi eventi sportivi per promuovere il turismo e la sua immagine nazionale ed internazionale. Il Rally Italia Sardegna è uno di questi, trattandosi di una gara che si svolge nell'Isola da quasi 20 anni e che ha sempre riscosso un considerevole successo di pubblico. Le manifestazioni sportive che coinvolgono un vasto territorio a forte vocazione turistica possono dare un nuovo impulso alla promozione, rendendo la Sardegna sempre più competitiva nello scenario mondiale e affermandola come 'isola dello sport', convinti che, oltre all'indiscusso valore promozionale, sia anche un modo per diffondere i valori positivi della pratica sportiva".

L'assessore regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, Gianni Chessa, ha sottolineato che "il ricco calendario di eventi sportivi, sostenuto in questi anni dalla Regione Sardegna, ha svolto un ruolo importante nella promozione dell'Isola. Con il "Rally Italia Sardegna" proseguiamo ad attuare una strategia che non abbiamo abbandonato neanche nel difficile periodo della pandemia e che intende mettere in vetrina anche i piccoli centri e le zone interne. La Sardegna, attraverso lo sport, si vuole confermare pronta alla ripartenza, in previsione di una stagione estiva che si prefigura di indubbio successo".