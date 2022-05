Mattarella a Sassari, scoperta targa che ricorda Berlinguer

Fa bella mostra nella "Galleria dei sardi illustri" la targa in onore di Enrico Berlinguer scoperta nel chiostro dell'Università di Sassari dal rettore Gavino Mariotti alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella, arrivato in Sardegna per celebrare i 100 anni dalla nascita di Enrico Berlinguer. il drappo rosso e blu che la copriva è scivolato via solo dopo alcuni tentativi, il tutto accompagnato da un "oh" liberatorio giunto dai presenti. Ad accompagnare il presidente all'interno dell'Ateneo, oltra al rettore, il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, dal sindaco di Sassari, Nanni Campus, e dal commissario della Provincia di Sassari Pietro Fois.

All'ingresso nel chiostro Mattarella, accompagnato dalla ministra dell'Università Maria Cristina Messa, è stato accolto dal canto in lingua sarda "Su patriotu sardu a sos feudatarios" (tradotto "Il patriota sardo ai feudatari") con il suo incipit come "Procurade 'e moderare" scritto nel 1795 durante i moti rivoluzionari sardi. Quindi nell'Aula magna dell'Università il Capo dello Stato e tutti gli ospiti hanno seguito in silenzio l'Inno di Mameli.