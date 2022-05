Diritto allo studio, protesta universitari contro la Regione

(ANSA) - CAGLIARI, 25 MAG - "Cercasi diritto allo studio universitario": è lo slogan che ha generato il tam-tam sui social tra gli studenti universitari di Cagliari, che domani mattina scenderanno in piazza per protestare contro la Regione.

Il corteo partirà dalla sede Ersu Cagliari, in corso Vittorio Emanuele, e raggiungerà il palazzo della Prefettura in Castello.

Quattro le principali richieste degli studenti: insediamento immediato del Cda dell'Ersu; risoluzione dei problemi delle case dello studente; il miglioramento del servizio mensa; più chiarezza sul pagamento delle borse di studio.

Ersu nel mirino: secondo la denuncia degli universitari le regole anti-covid non sono state aggiornate, i posti alloggio continuano a essere troppo pochi e la rappresentanza studentesca non è ascoltata.

Altra nota dolente è la situazione delle mense. Tra le rivendicazioni della mobilitazione, il ripristino della capienza al 100% dei posti. Gli studenti chiedono inoltre più chiarezza e tempestività per i pagamenti delle borse di studio. Le matricole - spiegano - hanno ricevuto solo il 35% dell'importo della borsa, contrariamente al 50% degli anni passati. Gli aventi diritto sono in difficoltà con il pagamento degli affitti e delle bollette necessari per frequentare l'università a Cagliari. (ANSA).