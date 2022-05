Lavoro: in 7 città l'hub Myc, vetrina per giovani e imprese

Nuoro è tra le sette città italiane (le altre sono Brindisi, Guidonia, Enna, Novara, Verona e Vallo della Lucania) nelle quali nascerà il "Match young competence" (Myc), un luogo fisico per fare incontrare domanda e offerta di lavoro, una vetrina rivolta agli under 35 e alle imprese interessate a forze nuove.

Il progetto sperimentale, che vede coinvolti il ministero per le politiche giovanili guidato da Fabiana Dadone e quello del Mise con la vice ministra Alessandra Todde, si articola in hub territoriali 'giovani e impresa", con Invitalia, chiamati a creare e coordinare una rete di tutte le realtà pubbliche e private presenti sul territorio, un ponte con le istituzioni scolastiche, le università e il mondo delle imprese.

Sono previsti spazi di co-working ma anche matching virtuali giocando d'anticipo rispetto ai bisogni di competenze del futuro e andando a cercare e incontrare studenti, docenti, imprese, partner, on line e on site. I giovani e le istituzioni scolastiche e universitarie saranno "guidate" in questo percorso con attività di orientamento per due anni. "L'obiettivo dalla parte dei giovani - spiega all'ANSA la vice ministra Todde - è quello di intercettare anche i Neet e indirizzarli a utilizzare questi centri anche per dare una nuova spinta sul fronte imprenditoriale e fornire gli strumenti adatti (formazione, creazione d'impresa, ecc.) con la possibilità di irrobustire il proprio curriculum vitae con un bagaglio di competenze".

A Nuoro, l'hub sarà ospitato nella sede della Camera di commercio dove saranno aperti anche alcuni sportelli. Tra gli indirizzi individuati in questa prima fase per il territorio: la trasformazione agroalimentare e l'efficienza energetica.

"Ringraziamo l'attivismo della vice ministra per far riconoscere a Nuoro un ruolo importante con questo hub che condurrà una verifica sulla situazione formativa e sulle possibilità di collocazione lavorativa - dice il presidente della Camera di Commercio nuorese, Agostino Cicalò - Il nostro ruolo è quello animare il rapporto con le imprese e credo che la scelta della Camera commercio sia la più centrata".