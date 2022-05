Windsurf: atleti da tutto il mondo a Calasetta dal 26 maggio

(ANSA) - CAGLIARI, 23 MAG - Un mondiale, un campionato italiano e un europeo di windsurf. È il programma del Water sport festival a Calasetta, in programma dal 26 maggio al 12 giugno.

Si parte dalle World series della classe windsurfer, con dodici squadre in mare provenienti anche da Finlandia, Sud Africa e Stati Uniti. In gara anche tre campionesse europee sarde come Angelina e Teresa Medde e Giulia Clarkson.

Sfide quattro contro quattro con partecipanti che vanno dai dodici ai settanta anni.

La località scelta per la manifestazione è la spiaggia Sotto Torre. Il 4 e 5 giugno previsto invece il secondo Italian fin & foil tour, valido come tappa del campionato zonale sardo. Dall'8 al 12 giugno si torna alle competizioni internazionali con i campionati europei Ifca Jym slalom. Nei giorni precedenti in programma una manifestazione sociale e ambientale di promozione sportiva con il coinvolgimento di diversamente abili.

Previste anche manifestazioni di contorno con musica dal vivo e party sulla spiaggia. Oltre cento gli atleti provenienti da tutto il mondo. Previsti anche corsi di avviamento con particolare attenzione ai ragazzi disabili. Organizza il Circolo marinai d'Italia di Sant'Antioco. Una manifestazione tra sport e ecologia all'insegna del plastic free.

"Un'occasione - ha spiegato l'assessore regionale del Turismo Gianni Chessa - per promuovere le bellezze della Sardegna in tutto il mondo. "Ci interessano soprattutto i mesi spalla e lo sport è un grande veicolo di promozione turistica. Noi investiamo puntando sulle ricadute economiche. Il nuovo bando triennale per i grandi eventi è quasi pronto: ci saranno molte competizioni di livello mondiale". (ANSA).