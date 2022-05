Università Cagliari, al via Settimana business sostenibile

Ha preso il via questa mattina dalla facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche di Cagliari la Settimana del business sostenibile.

Il progetto - spiega Andrea Melis, docente dell'Università di Cagliari e coordinatore della Sustainable business week - ha per obiettivo l'accompagnamento delle business school e delle imprese nella transizione del 21/o secolo con alcuni nuovi strumenti di gestione in strategia, finanza, contabilità, risorse umane. Coinvolti anche Masaryk (Repubblica Ceca), Pecs (Ungheria), Potsdam (Germania), Parigi Nanterre e Rennes (Francia).

Gli studenti selezionati da ciascuna università partecipano a team multiculturali per risolvere problematiche anche di aziende del settore turismo. Alla cerimonia di apertura dei lavori prende parte anche Alessandra Carucci, prorettrice per l'Internazionalizzazione. Il progetto "European digital univercity" (Educ) è co-finanziato dal Programma europeo Erasmus+. "Ha per obiettivo prioritario- spiega Carucci- quello di promuovere nuovi modelli di mobilità fisica e virtuale di studenti, docenti e staff, favorire progetti di ricerca comuni e affrontare le sfide della società in maniera innovativa e multidisciplinare" avanti sino al 27 maggio.

Al via 55 studenti e quindici docenti provenienti da sei università europee. "Affronteremo sia le tematiche dell'integrazione della sostenibilità nella gestione delle aziende, sia alcuni business case proposti da principali player internazionali", conclude Melis.