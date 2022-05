Scontro moto-auto: vittima è 24enne della Repubblica Ceca

Aveva 24 anni, originario della Repubblica Ceca, il motociclista vittima dell'incidente stradale avvenuto poco prima delle 14 lungo la statale 125 all'altezza di Maracalagonis. Pavel Becka era in fase di sorpasso in sella alla sua Honda Cbr, insieme ad una Fiat Panda, quando l'utilitaria e la due ruote si sono toccate laterlamente e il centauro è finito fuori strada. Il conducente della vettura si è subito fermato per prestare soccorso al giovane.

Sul posto sono poi arrivati i carabinieri della compagnia di Quartu Sant'Elena,i vigili del fuoco e l'ambulanza del 118, ma per il 24enne non c'era più nulla da fare. Sul luogo dell'incidente è intervenuto anche il personale dell'Anas che ha chiuso la strada per consentire i rilievi e il recupero della moto finita in mezzo agli alberi.