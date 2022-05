"Quartu Aiuta", un'app per i contatti coi servizi sociali

Un'app per informazioni e contatti con i servizi sociali. Si chiama "Quartu Aiuta": integra e completa il lavoro dello Sportello di Segretariato sociale, gestito dalla Cooperativa Laurus. L'ufficio fornisce informazioni sui servizi alla persona in favore di minori, famiglie, adulti in difficoltà, persone anziane e con disabilità. E l'applicazione è stata impostata per avere sempre a portata di mano le modalità delle varie tipologie di assistenza. "L'app informativa dei servizi erogati per i cittadini in ambito sociale è stata creata allo scopo di semplificare le procedure di accesso ai Servizi sociali - spiega l'assessore comunale Marco Camboni - nonché con l'intento di ampliare i canali di comunicazione e contatto tra l'ente pubblico e tutti i cittadini del territorio di Quartu".

Un modo per facilitare orientamento e accesso ai servizi tra Segretariato sociale, Adulti in difficoltà, Anziani, Disabilità e leggi di settore, Minori e famiglie, Politiche giovanili, Politiche abitative e Altri servizi. "Questa iniziativa è anche un investimento sul futuro, sulla velocizzazione delle procedure di comunicazione, sulla semplificazione della burocrazia, che per anni sono stati il freno del nostro Paese - aggiunge l'esponente della Giunta Milia, con delega ai Servizi sociali e alle Politiche Generazionali -. Un lavoro di innovazione e digitalizzazione che permette di parlare ai giovani con lo stesso linguaggio e favorisce la partecipazione attiva, nella direzione di una Quartu sempre più smart e a portata di app".