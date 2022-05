Basket: Dinamo fa fuori Brescia, ora semifinale con Milano

Cuore Dinamo, supera Brescia al fotofinish, si impone per 3-1 nella serie e vola in semifinale: sabato al Mediolanum Forum sfida contro l'Olimpia Milano.

Una partita da brividi quella giocata ieri sera al PalaSerradimigni, con i biancoblu di coach Bucchi bravi a sfruttare il match point contro la Germani. I sassaresi giocano a ritmi altissimi (60 punti nel primo tempo) e per tutta la gara restano davanti agli avversari, toccando anche un massimo vantaggio di +13. Brescia, scesa in campo senza le stelle Della Valle e Gabriel, entrambi infortunati, riesce a tenersi a galla grazie a una prestazione monstre del solito Naz Mitrou-Long (per lui 38 punti a fine gara).

La Dinamo Banco di Sardegna è spinta da uno straordinario Burnell ma alla lunga paga i tanti falli ed è costretta a trovare quintetti alternativi. Nell'ultimo quarto Brescia si gioca il tutto per tutto, e sfoderando difesa e carattere riesce addirittura a mettere la testa avanti, portandosi sul +1 (92-93) a poco più di 2 minuti dall'ultima sirena.

Nel finale convulso, la Dinamo guadagna la semifinale grazie a uno strepitoso rimbalzo offensivo di Bendzius e ai tiri liberi di Logan che fissano il punteggio sul 98-95, con il tiro della disperazione di Mitrou-Long che si stampa sul ferro. "Brescia è una grandissima squadra, noi volevamo portare a casa la serie e abbiamo vinto con carattere e determinazione", è il commento di Piero Bucchi a fine partita. "È vero che non ci siamo espressi in difesa come avevamo fatto in gara 3 e che abbiamo avuto problemi di falli, ma chi è stato chiamato in campo si è fatto trovare pronto". Grande dimostrazione di sportività da parte del coach della Germani, Alessandro Magro: "Sassari è arrivata ai playoff con grande energia e fiducia e passa meritatamente il turno. A noi resta il rammarico di avere sbagliato gara 2 e di non avere potuto giocare tutta la serie con la squadra al completo. Ma non cerco giustificazioni, complimenti a Sassari".