Titolare autolavaggio sorpreso a bruciare 50 kg di rifiuti

Stava smaltendo, incendiandoli, 50 chili di rifiuti, ma è stato scoperto. Un 57enne titolare di un autolavaggio nella zona di Sanluri, è stato denunciato dai carabinieri per violazione del codice dell'ambiente e combustione di rifiuti.

I militari dell'Arma durante un servizio di controllo hanno notato del fumo nero che proveniva dalla zona in cui il 57enne ha l'attività commerciale. Arrivati sul posto lo hanno sorpreso mentre inceneriva 50 kg di rifiuti come carta, plastica e altro materiale accumulato nel corso del tempo nella sua attività professionale, i n modo da risparmiare il denaro per lo smaltimento.

L'incendio è stato subito spento e il 57enne denunciato.