Camion frigo precipita in una scarpata, ferito il conducente

Un camion frigo che trasportava surgelati, è precipitato in una scarpata stamattina sulla strada statale 125 in territorio di Tertenia. Ferito il conducente che lavora per una ditta di autotrasporti di Olbia. L'uomo non corre pericolo di vita ma è stato trasportato da una ambulanza del 118 all'ospedale di Lanusei per accertamenti. Sul posto, per recuperare l'autocarro, sono arrivati i Vigili del fuoco di Lanusei e i Carabinieri di Jerzu.