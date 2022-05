Basket: 2-1 Dinamo su Brescia, primo match ball per Sassari

Superlativa Dinamo in gara 3 dei quarti di finale dei play off scudetto: al PalaSerradimigni sommerge Brescia sotto uno scarto di 30 punti vincendo 98-68 e si porta sul 2-1 nella serie al meglio delle cinque partite.

Domenica, palla a due alle 20.30 ancora al PalaSerradimigni, la Dinamo avrà a disposizione il match ball per vincere la serie e andare alle semifinali contro l'Armani Milano.

La partita di ieri si indirizza subito sui binari dei sassaresi: la Germani, che perde dopo pochi minuti Della Valle per una botta a un braccio, regge solo il primo quarto, chiuso in vantaggio 23-25, grazie a un super Petrucelli. Nel secondo quarto la Dinamo alza le barricate in difesa e scatena la potenza offensiva di Kruslin: il croato è protagonista del parziale di 24-9 che porta i biancoblu di casa a chiudere il primo tempo sopra di 13 punti, sul 47-34. Alla ripresa del gioco in campo c'è solo una squadra, la Dinamo. Brescia si innervosisce e perde fiducia, sfilacciandosi definitivamente. La squadra di coach Bucchi affonda i colpi, arrivando a toccare il massimo vantaggio di 34 punti all'inizio dell'ultimo quarto (83-49). Poi gestisce la gara che si chiude con il risultato finale di 98-68. Kruslin mvp e top scorer (20 punti con 4/6 da 3). "Abbiamo fatto una buona gara, siamo contenti ma moderatamente, perché adesso dobbiamo finire il lavoro", ha commentato Piero Bucchi a fine partita. Domenica gara 4: la Germani è costretta a vincere per cercare di tenere viva la serie e giocarsi tutto nella eventuale bella che si giocherebbe martedì a Brescia.