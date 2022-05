Scontro frontale sulla 125 a Muravera,feriti anche 2 neonati

Due automobilisti ricoverati in codice rosso in ospedale, due neonati gemelli di poco più di un mese contusi, come la madre, e due auto distrutte. È il bilancio dell'incidente stradale avvenuto al chilometro 46 della statale 125 variante a Muravera, dove si sono scontrate frontalmente una Golf condotta da un 38enne e con a bordo la moglie di 32 anni e due neonati, e una Nissan con alla guida un 49enne.

La dinamica dell'incidente non è ancora chiara, si stanno occupando dei rilievi gli agenti della polizia stradale del distaccamento di Muravera. Sul posto sono anche intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e il personale Anas. I due uomini sono stati trasportati in gravi condizioni in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa dal chilometro 39,500 al chilometro 46,800 e il traffico viene deviato.