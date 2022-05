Giornata api: un santuario all'ombra del fotovoltaico

In occasione della giornata internazionale delle api, che si celebra ogni anno il 20 maggio, Fondazione Territorio Italia ha realizzato un intervento di Green Conservation nella zona industriale di Macchiareddu a Cagliari, dove circa 200 ettari di suolo sono recuperati e trasformati in un parco agri-fotovoltaico per produrre energia solare. L'area verrà trattata con un approccio pesticide free per una riconversione in biologico, con la successiva costruzione di un santuario delle api grazie all'accordo con apicoltori locali.

La tecnica praticata con il sistema Herbeeside usa additivi vegetali con il 100% di ingredienti eccedenti recuperati dallo spreco alimentare (spreco zero anche nella tecnologia). È la prima brevettata in Europa a vantare queste unicità e normata per il biologico. A Cagliari, in modo particolare, questa tecnica si è resa obbligatoria perché nella zona degradata dell'area industriale ci si è avvalsi per il suo recupero dell'agri-fotovoltaico, ossia vasti terreni con impianti di fotovoltaico contemporaneamente coltivabili. Sistema indicato per i terreni più aridi, con poca acqua, a cui si assicura anche una quota di ombreggio.

Presente sul posto Daniela Ducato, presidente di Fondazione Territorio Italia, pluripremiatra imprenditrice green. "La nostra mission - spiega - è trasformare, grazie alla Green Conservation, luoghi degradati e abbandonati delle ex aree industriali in territori sani che producono energia pulita e miele biologico, dove immense comunità di api sono nutrite dalle sottostanti piante mellifere. Salvaguardare interi ecosistemi e in particolare piante che crescono senza acqua, senza concimi chimici e che resistono ai cambiamenti climatici sottraendo 3 kg di CO2 a m2".

Per Eugenio Cavalli, di Herbeeside, "la campagna Green Conservation, grazie all'uso di additivi 100% vegetali, consente la riduzione dei costi di gestione rispetto alle tecniche tradizionali. Ma soprattutto impatta positivamente con l'ambiente circostante salvaguardando insetti impollinatori".