Raccolti in Sardegna 1,3 milioni kg pneumatici fuori uso

Raccolti nel 2021 in Sardegna 1.304.880 kg di pneumatici fuori uso. Effettuate 278 missioni di ritiro nei 303 punti di raccolta, officine e gommisti. Il servizio è di EcoTyre che, in aggiunta all'attività ordinaria, continua a operare nell'Isola in modo volontario e gratuito, arrivando a otto interventi straordinari di rimozione.

Il consorzio, che ha raccolto complessivamente in Italia 44.761.754 kg di Pfu (il 101,27% rispetto all'obiettivo di legge), si occupa anche della corretta gestione di questi rifiuti, che se lasciati in natura sono detti "permanenti" altrimenti sono riciclabili al 100%. Con il progetto "Da Gomma a Gomma" si riutilizza la gomma derivata da Pfu in nuovi pneumatici o altri prodotti in gomma. Nel prossimo triennio 2022-2024 è prevista la diffusione di tali prodotti in tutta la flotta EcoTyre ed auspicabilmente la diffusione in tutta la filiera della gomma.