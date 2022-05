Lavoratore in nero nel cantiere edile, multa e blocco lavori

Ha impiegato in un cantiere un lavoratore in nero, senza rispettare le norme di sicurezza. Un 38enne imprenditore edile di Cagliari è stato multato dai carabinieri della Stazione di Giba e del Nucleo ispettorato del lavoro che hanno anche bloccato provvisoriamente il cantiere.

I militari hanno effettuato un controllo all'interno del cantiere edile gestito dall'imprenditore a Porto Pino, nel territorio di Sant'Anna Arresi individuando un operaio 50enne di Quartu Sant'Elena che lavorava senza contratto. All'imprenditore è stato contestato "l'impiego di lavoratore senza preventiva comunicazione obbligatoria di assunzione".

Oltre alla sospensione dell'attività, sono state contestate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 8.200 per violazioni alle norme di sicurezza nel cantiere.