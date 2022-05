Cagliari, quasi pronto ponte ciclopedonale Su Siccu-S.Elia

(ANSA) - CAGLIARI, 19 MAG - Un ponte che si potrà attraversare in bici o a piedi per unire su Siccu e Sant'Elia.

Le gru lo hanno posizionato questa mattina. Ad annunciarlo il consigliere comunale e presidente della commissione Lavori pubblici, Umberto Ticca.

"Sant'Elia si avvicina alla città - scrive Ticca su Facebook - un lavoro che ha subito tanti problemi legati alla situazione generale dei lavori pubblici e che come commissione abbiamo seguito costantemente provando a dare il nostro contributo. Un altro passo per dare a cittadini e turisti un lungomare nuovo, continuo e attrezzato da Via Roma a Sant'Elia". (ANSA).