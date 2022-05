Trovato morto il 47enne scomparso da due giorni a Quartu

Il suo corpo era ai piedi della scogliera di Calamosca, in una zona difficile da raggiungere sia via mare che via terra. È stato trovato privo di vita Roberto Taccori, il 47enne di Quartu Sant'Elena che si era allontanato da casa due giorni fa senza fare più rientro. I familiari avevano presentato una denuncia di scomparsa e ieri sono scattate ricerche serrate nella zona di Calamosca.

Impegnati i carabinieri con pattuglie a terra ed elicottero, vigili del fuoco con i sommozzatori e Guardia costiera: questa mattina il corpo di Taccori è stato avvistato dall'elicottero Drago dei pompieri decollato da Alghero. Il punto in cui si trovava il cadavere è stato poi raggiunto dai sommozzatori e dal Nucleo navale dei vigili del fuoco del distaccamento portuale e dalla Capitaneria.

Il corpo è stato recuperato e dopo un esame esterno da parte del medico legale sarà trasferito nel cimitero di San Michele per i successivi accertamenti. Diverse le ipotesi sulle cause del decesso: il 47enne potrebbe essere caduto dalla scogliera accidentalmente, oppure si è sentito male - era cardiopatico - e ha perso l'equilibrio cadendo nel vuoto.