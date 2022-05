Scuola d'inglese in giardino e spiaggia, si impara giocando

"The Cat is on the Table". È il nome del progetto che unisce Maura Fancello, nuorese, e Lilly Nelson, americana, nello sviluppo di una didattica alternativa. Un modello di apprendimento fondato sul gioco e sulla scoperta della lingua e cultura inglese. Proprio nel cuore di Santu Predu, a Casa Manconi a Nuoro, è nata una scuola di lingua diversa dal solito. Le lezioni sono svolte dalle due docenti interamente in lingua inglese e pongono il gioco al centro dell'esperienza di apprendimento.

Ora una proposta estiva: i Summer Camp in lingua inglese. Un'esperienza dedicata a bambini e ragazzi nei mesi di giugno e luglio nei giardini di Casa Manconi a Nuoro e a Olbia, sulla spiaggia di Le Saline. Natura e moltissimi giochi per un'immersione linguistica totale che proporrà ai partecipanti un vero e proprio camp in cui tutte le attività saranno svolte interamente in lingua inglese tutte le mattine d'estate. "Quella della lingua inglese- spiegano i promotori dell'iniziativa - è una competenza più che mai fondamentale al giorno d'oggi, attraverso questo progetto speriamo di aiutare adulti e bambini a crescere come cittadini del mondo e sviluppare maggiori occasioni di scambio e comunicazione tra la Sardegna e il mondo".