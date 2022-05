Sanità:mancata nomina dg Lanusei,sindaci Ogliastra in piazza

Protestano contro la mancata nomina del direttore generale della Asl di Lanusei, posizione ancora vacante dalle dimissioni dell'ex dg Luigi Cugia che risalgono a febbraio. Sono i sindaci dell'Ogliastra, in piazza sotto il palazzo del Consiglio regionale a Cagliari dove è iniziata la seduta con all'ordine del giorno la mozione delle opposizioni sul Pnrr.

"Una forte carenza - spiega il sindaco di Ussassai Francesco Usai - senza il direttore generale il sistema sanitario ogliastrino si blocca. Siamo qui per rappresentare il dissenso delle nostre comunità che hanno diritto di essere curate come tutti i cittadini italiani". Difficile anche la situazione nel comune guidato da Usai. "Da oltre un anno e mezzo - denuncia il primo cittadino - manca il medico di base, e la guardia medica più vicina si trova a sedici chilometri". Il sindaco di Baunei Stefano Monni incalza: "Attendiamo risposte immediate dalla politica regionale. Il primo passo è la nomina del dg, ma chiediamo servizi sanitari adeguati e che rispettino gli standard minimi".