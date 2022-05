Da Beatles a operetta con MusicAlFoyer al Lirico di Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 18 MAG - Dal medley dei Beatles all'operetta, passando per melodie, romanze e l'energia del jazz. Con un avvincente programma per appassionati ma che guarda a un nuovo pubblico. Il foyer di platea del Teatro Lirico di Cagliari accoglie "MusicAlFoyer", rassegna cameristica che attraversa quattro secoli di musica, dal barocco alle composizioni dei giorni nostri. Ventidue serate, dal 28 maggio al 28 dicembre, con un cartellone eterogeneo e affascinante.

Sotto i riflettori professori dell'orchestra e artisti del coro del Lirico in solo, duo, terzetti con gruppi già affermati.

"Sarà occasione di crescita e confronto per gli artisti che si esibiranno.in gruppi ristretti", ha sottolineato Gianmaria Melis, primo violino dell'orchestra nella conferenza stampa di presentazione. Un viaggio tra pagine barocche, lieder, musica da camera pura, recital di canto, poi ancora fiabe musicali, operetta e café chantant, colonne sonore di film, musica contemporanea. "Prosegue la politica di avvicinamento di un più ampio pubblico a teatro con proposte diversificate e un prezzo abbordabile di 5 euro - ha dichiarto il sovrintendente Nicola Colabianchi - sono grato ai professori d'orchestra e agli artisti del coro che, in maniera massiccia e piena di entusiasmo, hanno aderito, in diverse forme, a quest'iniziativa, offrendo al pubblico, oltre ad un variegatissimo squarcio sulla musica di tutti i tempi, anche la possibilità di fare ulteriormente apprezzare le indubbie qualità che contraddistinguono gli artisti dei nostri due complessi stabili".

Si parte con Invito alloperetta: donne, donne… eterni dei! e si conclude con le pagine di Mozart, Rossini, Strauss figlio e Wagner. In programma poi canzoni di tutti i tempi tra chansons, melodie e romanze, da Raimbaut de Vaqueiros a Andrew Lloyd Webber. "MusicAlFoyer" incontra il fascino delle colonne sonore di Piovani, Nino Rota, Morricone. Poi ancora il violoncellista Gianluca Pischedda col suo recital neoclassical e un discreto uso dell'elettronica. In cartellone anche una serata mozartiana e "Trame sonore" da Mozart, Haydn, Schubert a Benjamin Britten fino alle seducenti sonorità del tango nuevo e milonga del compositore argentino Astor Piazzolla. (ANSA).