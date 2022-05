Aou Cagliari: consulti gratuiti per l'Angioedema day

Consulti gratuiti e senza prenotazione al Policlinico "Duilio Casula" di Monserrato in occasione dell'Angioedema day. L'appuntamento dell'Azienda ospedaliera universitaria di Cagliari è fissato per sabato 21 maggio. È una patologia che provoca gonfiori nella cute, mucose e organi interni e purtroppo troppo spesso viene confusa con le allergie. Ha una diagnosi semplice e quando i sintomi vengono riconosciuti, la terapia permette di migliorare la qualità di vita dei pazienti.

"L'ambulatorio di Allergologia e immunologia clinica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari - dice il dottor Davide Firinu, responsabile del Centro di riferimento Regionale per l'angioedema di Cagliari - è da anni impegnato nella diagnosi e terapia di tutte le forme di questa malattia", ed è per questo che "in occasione della giornata mondiale, sabato 21 maggio, si effettueranno consulti gratuiti".

I consulti si svolgeranno dalle 9 alle 12 negli ambulatori di Allergologia e immunologia clinica, al secondo piano del Policlinico Duilio Casula. Gli specialisti di riferimento saranno, oltre il dottor Firinu, la dottoressa Maria Pina Barca e il professor Stefano Del Giacco.

Si riconoscono due forme di Angioedema: una rara forma ereditaria, diffusa in modo uniforme tra uomini e donne, che compare in genere entro i primi venti anni di vita e colpisce circa un migliaio di persone nel nostro paese. Ma c'è anche una forma non ereditaria, trattata con l'uso di cortisonici e antistaminici se è presente anche orticaria.